Volksbank Stadtlauf in Bad Ems Laufszene trifft sich am 9. Mai in Bad Ems Stefan Nink 26.03.2026, 12:20 Uhr

i Das Meldefenster für den Bad Emser Stadtlauf ist eröffnet: Stadtbürgermeister Oliver Krügel, Alexandra Weber von der Gruppe „Herzkissen – gemeinsam gegen Krebs“ und Michael Spandau, der Vorsitzende des Running Teams Bad Ems, warben für die anstehende 18. Auflage des Laufs durch den idyllischen Kurpark der Stadt. Stefan Nink

Die 18. Auflage des vom Running Teams Bad Ems organisierten Volksbank Stadtlaufs lockt am Samstag, 9. Mai, erneut in die Kurstadt. Höhepunkt wird unter anderem ein Benefizlauf zugunsten der Gruppe „Herzkissen – gemeinsam gegen Krebs“ sein.

Die 18. Auflage des Bad Emser Volksbank-Stadtlaufs am Samstag, 9. Mai, steht unter einem ganz besonderen Motto: Gemeinsam gegen den Krebs laufen. Das betonte Michael Spandau, der Vorsitzende des gastgebenden Running Team Bad Ems, anlässlich der Öffnung des Anmeldefensters.







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