Die 18. Auflage des vom Running Teams Bad Ems organisierten Volksbank Stadtlaufs lockt am Samstag, 9. Mai, erneut in die Kurstadt. Höhepunkt wird unter anderem ein Benefizlauf zugunsten der Gruppe „Herzkissen – gemeinsam gegen Krebs“ sein.
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Die 18. Auflage des Bad Emser Volksbank-Stadtlaufs am Samstag, 9. Mai, steht unter einem ganz besonderen Motto: Gemeinsam gegen den Krebs laufen. Das betonte Michael Spandau, der Vorsitzende des gastgebenden Running Team Bad Ems, anlässlich der Öffnung des Anmeldefensters.