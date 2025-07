Die Verletzungen in Benjamin Bauer-Königs Kniekehlen vom Extrem-Hindernislauf in Thüringen sind noch nicht ganz verheilt gewesen, da legte der Läufer des HSC Gamlen dem Sieg beim „Gettingtough“ in Oberhof einen weiteren ersten Platz nach. Beim Sidonia Escape Run in Kelberg brannte allerdings nur die Lunge des 33-Jährigen aus Ernst an der Mosel. Über 10,2 Kilometer setzte sich Bauer-König in 41:47 Minuten deutlich gegen Marc Hermes (LG Laacher See/43:03) und den aus Kelberg stammenden Lokalmatador Mirco Zenzen (LG Vulkaneifel/44:13) durch.

In Thüringen hatte Bauer-König zwei Wochen zuvor die Spezialwertung des 17-Kilometer-Laufs mit zwölf Kilogramm schweren Rucksack gewonnen. Beim Klettern über die Holzwände habe er sich seine Kniekehlen wund gescheuert, erklärte er. Trotzdem: Nach gut zwei Stunden war er als Erster in Oberhof im Ziel. „Gepäck macht mir auch als leichter Läufer wenig aus“, erzählt der in Ernst beheimatete Läufer. Das galt beim sogenannten Getting-Tough-Rennen auch, als es die Skischanzen des Wintersportzentrums extrem steil hinauf ging. Nach gut zwei Stunden Laufzeit (exakt 2:01:15) hatte Bauer-König mehr als zehn Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Bei den Frauen siegt Viola Pulvermacher vom SV Ulmen

Steil, aber nicht ganz so extrem hinauf geht es auch beim Sidonia Escape Run in Kelberg in der Eifel. Der gut fünf Kilometer lange Rundkurs, den die Langstreckler zweimal bewältigen, führt einen verwunschenen Waldpfad hinauf. Dieser erinnert an die Geschichte des Wanderwegs Sidonia Escape Walk, auf den auch der Lauf aufbaut: In den Wirren des 30-jährigen Kriegs musste demnach Sidonia, die Tochter der verstorbenen Naturheilerin, im Wald Beweise dafür sammeln, dass sie kein Hexenmädchen ist. Mit Zauberei hatte auch Bauer-Königs Sieg wenig zu tun. Zwar konnte er wegen seiner beim Hindernislauf erlittenen Verletzungen kaum trainieren, aber die Form verschlechterte sich in zwei Wochen kaum. Bauer-König kam in Kelberg als Erster ins Ziel.

Schnellste Frau war Viola Pulvermacher. „Beim Schafberglauf in Neuhof konnte ich nicht dabei sein: Kindergeburtstag“, erzählte die junge Mutter vom SV Fortuna Ulmen. In Kelberg setzte sie sich auf der Königsdistanz in 47:47 Minuten dafür aber klar gegen Martha König (49:27) durch. „Mir war eigentlich klar, dass ich gegen Viola wenig Chancen habe“, sagte Benjamin Bauer-Königs Frau, die trotzdem lachend in Ziel lief.

Steffi Reimer vom HSC Gamlen Erste auf der Kurzdistanz

Dank des ersten Platzes von Steffi Reimer (25:27) auf der 5,1-Kilometer-Distanz kam aber trotzdem eine Frauen-Siegerin vom HSC Gamlen, der damit erfolgreichster Verein in Kelberg war. Der Bonner Triathlet Philipp Ebach blieb auf der Kurzdistanz als Einziger unter 20 Minuten (19:55) und ließ so Heiko Herrmann (HSC Gamlen/21:25) und Jan Gilles (DJK Kelberg/21:40) hinter sich.