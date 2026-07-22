Silber über 400 Meter Lauffreunde-Zugang holt zwei DM-Medaillen Olaf Paare 22.07.2026, 14:02 Uhr

i Freut sich über ihre beiden Medaillen bei der Masters-DM: Astrid Eisenbarth von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach. Jana Eisenbrandt

Einen bärenstarken Zugang haben sich die Lauffreunde Naheland gesichert. Astrid Eisenbarth zeigte ihre nationale Klasse auch bei der Masters-DM in Mönchengladbach.

Toller Erfolg für die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach: Astrid Eisenbarth, die seit diesem Jahr für die Lauffreunde startet, sicherte sich bei den deutschen Masters-Meisterschaften im Grenzlandstadion in Mönchengladbach zwei Medaillen.In der Altersklasse W50 belegte sie mit 5:42,59 Minuten über 1500 Meter den dritten Platz.







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