Im Vorjahr in Bad Kreuznach hatte sich Christoph Landvogt den rheinland-pfälzischen Altersklassen-Titel im Halbmarathon gesichert. Nun wurde er in Föhren Zweiter, konnte damit aber aufgrund des Trainingsstands gut leben.
Lesezeit 1 Minute
Mitten in der Vorbereitung auf den Bonn-Marathon am 19. April startete Leichtathlet Christoph Landvogt vom LC 80 Bad Kreuznach bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Halbmarathon in Föhren. Mit 1:23:56 Stunden belegte er den achten Gesamtrang und als Titelverteidiger den zweiten Platz in der M45.