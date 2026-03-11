Halbmarathon in Föhren Landvogt und Springer auf dem Treppchen Olaf Paare 11.03.2026, 13:07 Uhr

i Elisabeth Springer (rechts) vom TV Bad Sobernheim wurde im Ziel erwartet und für ihren Sieg in der W80 gefeiert. Springer

Im Vorjahr in Bad Kreuznach hatte sich Christoph Landvogt den rheinland-pfälzischen Altersklassen-Titel im Halbmarathon gesichert. Nun wurde er in Föhren Zweiter, konnte damit aber aufgrund des Trainingsstands gut leben.

Mitten in der Vorbereitung auf den Bonn-Marathon am 19. April startete Leichtathlet Christoph Landvogt vom LC 80 Bad Kreuznach bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Halbmarathon in Föhren. Mit 1:23:56 Stunden belegte er den achten Gesamtrang und als Titelverteidiger den zweiten Platz in der M45.







