Kananovic und Gilles vorn Landschaftslauf Winden bietet einiges und verlangt viel Marco Rosbach 08.07.2026, 21:25 Uhr

i Landschaft ist Trumpf beim gleichnamigen Lauf in Winden, der auf gutem Weg ist, fester Bestandteil des Wäller Lauf-Cups zu werden. Andreas Hergenhahn

Die fünfte Etappe im Wäller Lauf-Cup bietet nicht das größte Starterfeld, hat keine lange Tradition, ist aber auf bestem Wege, sich fest im Lauf-Kalender zu etablieren. Das liegt auch an der gleichermaßen schönen wie fordernden Strecke in Winden.

Vor einem Jahr war der Landschaftslauf in Winden anlässlich der 775-Jahr-Feier der Ortsgemeinde ins Leben gerufen worden. Doch es wäre viel zu schade gewesen, die Strecke nur ein einziges Mal den Laufenthusiasten aus der Region zu präsentieren und diese dann dem Schicksal einer Eintagsfliege zu überlassen.







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