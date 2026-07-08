Die fünfte Etappe im Wäller Lauf-Cup bietet nicht das größte Starterfeld, hat keine lange Tradition, ist aber auf bestem Wege, sich fest im Lauf-Kalender zu etablieren. Das liegt auch an der gleichermaßen schönen wie fordernden Strecke in Winden.
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Vor einem Jahr war der Landschaftslauf in Winden anlässlich der 775-Jahr-Feier der Ortsgemeinde ins Leben gerufen worden. Doch es wäre viel zu schade gewesen, die Strecke nur ein einziges Mal den Laufenthusiasten aus der Region zu präsentieren und diese dann dem Schicksal einer Eintagsfliege zu überlassen.