Akteure des TV Oberstein lieferten überzeugende Leistungen bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Hammerwuf ab.
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In Bengel fanden die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf statt. Im Rahmen dieser Titelkämpfe konnten auch die Senioren starten. Alle Altersklassen konnten sich außerdem noch im Diskuswerfen messen. Neben Neele Barth (U20), Mia Hertrich (U18), Ole-Bennet Brusius (M14), Devin Cazales (M14), Jonas Müller (M15), Niklas Müller (U20) und Thomas Bertram (M65) vom TV Oberstein nahm auch Emmerich Kiss (M85) vom VfR Baumholder teil.