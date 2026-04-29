Devin Cazales überrascht alles Landes-Titel auch für Mia Hertrich und Neele Barth Sascha Nicolay 29.04.2026, 12:54 Uhr

i Mia Hertrich (links) und Neele Barth sicherten sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf in Bengel den Titel. Thomas Bertram

Akteure des TV Oberstein lieferten überzeugende Leistungen bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Hammerwuf ab.

In Bengel fanden die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf statt. Im Rahmen dieser Titelkämpfe konnten auch die Senioren starten. Alle Altersklassen konnten sich außerdem noch im Diskuswerfen messen. Neben Neele Barth (U20), Mia Hertrich (U18), Ole-Bennet Brusius (M14), Devin Cazales (M14), Jonas Müller (M15), Niklas Müller (U20) und Thomas Bertram (M65) vom TV Oberstein nahm auch Emmerich Kiss (M85) vom VfR Baumholder teil.







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