Läufer meistern Hitze und Hügel in der Augst

Rund um die Sporkenburg kamen Trailläufer auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten. Die vom TV Eitelborn ausgetragenen Gelände-Läufe werden immer mehr zur Tradition.

Auch die dritte Ausgabe der Traillauf-Veranstaltung, die der TV Eitelborn aufgrund rückgängiger Zahlen beim klassischen Volkslauf rund um die Sporkenburg anbietet, wurden gut angenommen, wenngleich die Zahlen bei hochsommerlichen Bedingungen unter denen der beiden Vorjahre lagen. Bei strahlendem Sonnenschein hatte der Verein für die Ausdauersport-Begeisterten drei verschiedene Streckenformate im Angebot – eine Kurzstrecke über 9 Kilometer, eine Mittelstrecke über 17 Kilometer und eine Langstrecke über 26 Kilometer. Zudem gab es noch einen Kinder-/Jugendlauf über 1.300 Meter und einen Bambinilauf über 400 Meter. Start- und Zielpunkt der Veranstaltung war das Augst-Stadion.

„Es ist super familiär hier, das unterstütze ich gerne“, berichtete beispielsweise Marina Weber, Kurzstrecken-Teilnehmerin vom Diezer TSK Oranien, vor Beginn ihres Laufs. Für die aus Diez stammende Läuferin war es bereits die dritte Teilnahme in der Augst. Sarah-Maria Althaus und Benita Blöcher, ebenfalls vom Diezer TSK Oranien, waren hingegen zum ersten Mal mit dabei. Beide meinten, sie seien normalerweise beim Laufen eher auf der Straße oder der Tartanbahn unterwegs, nun reize sie aber auch das Gelände.

Knappes Ergebnis auf der Langstrecke

Doch bis zum Kurzstrecken-Start dauerte es noch etwas. Zunächst ging es für die Langstreckler in früher Morgenstunde auf den Trail. Nach exakt einer Stunde, 48 Minuten und 43 Sekunden sowie 26 zurückgelegten Kilometern war es dann Thomas Schneider, der als erster die Ziellinie überquerte und sich zum Sieger kürte. „Es war eine schöne Strecke“, sagte Schneider, der für den VfL Waldbreitbach an den Start geht, nach seinem Rennen.

i Thomas Schneider vom VfL Waldbreitbach trotzte der Hitze, die er brutal fand, und gewann die 26-Kilometer-Konkurrenz. Andreas Hergenhahn

Dabei sei „die Hitze aber brutal“ gewesen und eine große Herausforderung für die Läufer. Das Organisationsteam des TV Eitelborn sorgte deswegen auch für ausreichend Verpflegungsstellen. Hinten heraus sei es für ihn dann auch nochmal eng geworden, berichtete Schneider. Denn der Zweitplatzierte Richard Weise von SRL Triathlon Koblenz machte einige Meter gut. Letztlich trennten Weise aber 13 Sekunden vom erstplatzierten Läufer des VfL Waldbreitbach.

Trail mit einigen Highlights

Auf der Mittelstrecke holte sich Sören Plag vom LC Mengerskirchen den Sieg, und auf der Kurzstrecke war es Manuel Becker von der LG Rhein-Wied, der zuerst die Ziellinie überquerte. Becker sprach nach seinem Erfolg von einer „abwechslungsreichen“ Strecke. Und diese bot einige Highlights, wie zum Beispiel die Ruine der Sporkenburg und den Köhlerbrunnen. Zudem gab es auch noch einen Brunnen auf der Strecke, an dem sich die Läufer abkühlen konnten.

Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn Impressionen vom Traillauf des TV Eitelborn. Andreas Hergenhahn 1 / 8

Insgesamt war Organisator Markus Gilles mit der Veranstaltung zufrieden, wobei er allerdings gerne noch den ein oder anderen Teilnehmer mehr begrüßt hätte. Insgesamt waren es, die Kinder eingerechnet, 72 Teilnehmer, die sich trotz Hitze der Trail-Herausforderung in der Augst stellten. In den vergangenen Jahren seien es immer um die 100 Läufer gewesen, so Gilles. Trotzdem sei die Resonanz zur Veranstaltung sehr gut, ist er überzeugt.

Ergebnisse

9 Kilometer, Männer: 1. Manuel Becker (LG Rhein-Wied) 39:23 Minuten; 2. Florian Winkel (SG Neuhäusel) 44:04; 3. Christian Kleindienst 51:03; Frauen: 1. Anke Brenner (LT SV Hönningen) 43:40; 2. Marina Weber-Kollassa (Diezer TSK Oranien) 44:00; 3. Benita Blöcher (Diezer TSK Oranien) 44:57;

17 Kilometer, Männer: 1. Sören Plag (LC Mengerskirchen) 1:12:24; 2. Maximilian Ferger (WSG Bad Marienberg) 1:16:50; 3. Dominic Deurer (RT Irish Pub Koblenz) 1:30:59; Frauen: 1. Kathrin von Eichel (Meddys LWT Koblenz) 1:26:27; 2. Michal Haaks (RheinMoselRunners Koblenz) 1:49:22; 3. Betti Fey (Sauerland Team) 1:50:27.

26 Kilometer, Männer: 1. Thomas Schneider (VfL Waldbreitbach) 1:48:43; 2. Richard Weise (SRL Triathlon Koblenz) 1:48:56; 3. Sebastian Fetick (RheinMoselRunners Koblenz) 1:57:53; Frauen: 1. Lea Eisinger (VLG Eisenbach) 2:23:54; 2. Kerstin Lüken (IG Trailrunning im Taunus) 2:39:05; 3. Tamara Sabla (Jungstar Pacemaker) 2:44:27.