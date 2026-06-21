OB Langner lief selbst mit Läufer in Koblenz trotzten Hitze und Gewitterregen 21.06.2026, 09:29 Uhr

i Den Startschuss für den Hauptlauf gab Oberbürgermeister David Langner (links). Helmut Eich (rechts) aus dem Vorstand des Meddys Lauf- und Walking Treff Koblenz übergab ihm die Startschuss-Pistole. Jörg Niebergall

Hitze und Gewitterregen konnten den 29. internationalen Lauf in Koblenz nicht bremsen. Herausragende Leistungen und spannende Rennen sorgten für einen unvergesslichen Tag im Sportpark.

Der 29. internationale Lauf durch den Sportpark in Koblenz trotzte der Hitze und dem Gewitterregen und konnte dank einer hervorragenden Organisation normal durchgeführt werden.Den Hauptlauf über zehn Kilometer Länge konnte Christian Steffes von der DJK Ochtendung mit einer Zeit von 34:55.







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