Kuhberg, Waldböckelheim oder beides? 

Für viele ist es eine lieb gewonnene Tradition, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Doch finden 2025 beide Silvesterläufe im Kreis Bad Kreuznach statt?
Lesezeit 3 Minuten
Am Silvestertag 2025 haben Laufbegeisterte wieder die Wahl: ein Start beim Silvesterlauf auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg oder ein Start in Waldböckelheim – oder beides. Denn beide Traditionsveranstaltungen werden stattfinden. „Wir werden unseren Lauf auf jeden Fall durchziehen, denn es ist eine Traditionsveranstaltung, und die wollen wir aufrechterhalten“, stellt Christian Lange unmissverständlich klar.