Läufer haben die Wahl Kuhberg, Waldböckelheim oder beides? 23.11.2025, 15:57 Uhr

i Eiszeit: Auf dem Kuhberg in Bad Kreuznach steigt auch in diesem Jahr wieder ein Silvesterlauf. In Waldböckelheim geht es ebenfalls rund. Castor Klaus neu. Castor Klaus

Für viele ist es eine lieb gewonnene Tradition, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Doch finden 2025 beide Silvesterläufe im Kreis Bad Kreuznach statt?

Am Silvestertag 2025 haben Laufbegeisterte wieder die Wahl: ein Start beim Silvesterlauf auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg oder ein Start in Waldböckelheim – oder beides. Denn beide Traditionsveranstaltungen werden stattfinden. „Wir werden unseren Lauf auf jeden Fall durchziehen, denn es ist eine Traditionsveranstaltung, und die wollen wir aufrechterhalten“, stellt Christian Lange unmissverständlich klar.







Artikel teilen

Artikel teilen