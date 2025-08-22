Bei den deutschen Meisterschaften der Masters-Leichtathleten an diesem Wochenende in thüringischen Gotha starten auch zwei Senioren aus dem Kreis Birkenfeld. Sowohl Benno Scherer (VfR Baumholder) als auch Lilo Hartenberger (LAZ Birkenfeld) haben für die beiden Mittelstrecken 800 Meter und 1500 Meter gemeldet.

In der Altersklasse M65 kann Scherer, der im vergangenen Jahr auf beiden Distanzen Deutscher Vizemeister wurde, diesen Erfolg wiederholen oder sogar noch verbessern, denn er rangiert auf den Meldeplätzen drei (800 Meter) und eins (1500 Meter). Lilo Hartenberger kam 2024 auf beiden Strecken auf Rang vier, allerdings in der Altersklasse W70. Sie ist in diesem Jahr in die Altersklasse W75 aufgerückt und möchte nach dem Bronzemedaillenplatz über 5000 Meter am 3. Mai bei der Langstrecken-DM in Hamburg auch in Gotha ihre umfangreiche Medaillensammlung auf nationaler Ebene erweitern.