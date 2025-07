Gut herum kamen in diesen Tagen die Leichtathleten der LG Rhein-Wied – auch international. Für das Highlight sorgte Michelle Kopietz aber auf einer deutschen Bahn. Sie gewann DM-Bronze in Ulm und verpasste einen noch größeren Erfolg ganz knapp.

A m 1. Mai startete Michelle Kopietz erstmals in diesem Jahr über die 80 Meter Hürden und stellte dabei mit einer Zeit von 12,22 Sekunden eine neue Bestleistung auf. Seitdem ging es bergauf für die W15-Sprinterin der LG Rhein-Wied. Steil bergauf. Sie verbesserte sich binnen knapp zwei Monaten um eine halbe Sekunde und setzte ihrer Entwicklung jetzt bei der deutschen Meisterschaft der U16 und U23 in Ulm die Krone auf.

Mit der Einstellung des bisherigen Hausrekords von 11,71 Sekunden im Vorlauf wusste Kopietz, dass die Form stimmt. Das bestätigte die Rheinhessen/Rheinland-Schnellste des Jahres im Endlauf im Donaustadion. Mit einem blitzsauberen Lauf legte sie bei guten Bedingungen (0,9 Meter pro Sekunde Rückenwind) noch einmal zu, lief 11,57 Sekunden und gewann die Bronzemedaille. Im Fotofinish mit der Zweitplatzierten fehlten vier Tausendstelsekunden zu Silber.

Quartett zeigt sich von bester Seite

Vier Rhein-Wieder hatten nach erfolgreichen Normerfüllungen für Ulm gemeldet, alle zeigten sich von ihrer besten Seite und stellten persönliche Bestleistungen auf. Finley Stricker qualifizierte sich mit 36,63 Sekunden für den M15-Endlauf über 300 Meter, in dem er Platz acht belegte (36,86). Bei der U23 zog Celina Medinger ins Hürdensprint-B-Finale ein und wurde hier in 13,86 Sekunden (persönliche Bestleistung) Dritte. Eric Kreuter steigerte sich im 200-Meter-Vorlauf auf 21,66 Sekunden, die die Grundlage für die B-Final-Teilnahme waren. Hier verbesserte er seine Zeit nochmal auf 21,45 Sekunden und sicherte sich Rang zwei.

Schumacher macht es Kirstges nach

Die schnellen Sprinter lieferten beim Wetzlarer Feriensportfest ab. Pascal Kirstges setzte sein bislang stärkstes Jahr mit der nächsten Topleistung ab. Bei 0,5 Rückenwind pro Sekunden brachte er seinen bislang besten Wettkampfsprint auf die Wetzlarer Bahn, gewann das A-Finale und ist inzwischen auf Platz 25 der deutschen Bestenliste angekommen. Auch Daniel Roos (11,06 Sekunden, persönliche Bestleistung) als Sechster und Reiko van Wees (11,13) als Siebter standen im Endlauf. Kirstges schaffte mit seinem Sieg auf der 200-Meter-Strecke den Doppelsieg (21,32 Sekunden). In den Zeitläufen verbuchte Dennis Wollgast einen Hausrekord von 24,23 Sekunden. Lennert Kolberg steht auf Rang sechs der Ergebnisliste (22,19).

Maren Schumacher wurde in der ersten Serie über 100 Meter Zweite und gewann die zweite Serie mit der besten Zeit des Tages von 11,88 Sekunden (persönliche Bestzeit). Sie machte es Pascal Kirstges nach und konnte auch auf der halben Stadionrunde nicht geschlagen werden. Hier gewann sie mit persönlicher Bestleistung von 24,24 Sekunden.

Von Baden über Nordrhein bis Griechenland und Belgien

Der in Südafrika lebende LG-Starter Daniel von der Heyden nutzt seinen Deutschland-Aufenthalt, um außer Wertung an den Baden-Meisterschaften in Schutterwald teilzunehmen. Seine 100-Meter-Zeit von 11,22 Sekunden wäre gleichbedeutend mit dem dritten Rang gewesen. Nach der erfolgreichen Hallen-WM und einer langwierigen Fußverletzung feierte Markus Paquée bei der Nordrhein-Meisterschaft der Senioren in Wassenberg ein erfolgreiches Comeback. Die Absicht: die Qualifikationsleistung über 100 Meter Hürden für die deutsche Meisterschaft erreichen. Ziel erreicht: Paquée wurde mit der deutschen Jahresbestzeit der M50 über 100 Meter belohnt (15,11 Sekunden). Im Diskuswurf kam er über 37,41 Meter nicht hinaus, mit dem Speer merkte Paquée, dass die nötige Wettkampfhärte nach zehn Wochen ohne Training noch fehlt. Der beste Versuch brachte eine Weite von 46,23 Metern ein. Friedhelm Adorf verbesserte seine Jahresbestzeit auf der 200-Meter-Distanz der M80 ebenfalls und steht nun bei 29,78 Sekunden fünf Sekunden vor dem Zweitschnellsten.

Sophia Junk genoss in Vari in Griechenland viel Rückenwind, allerdings zu viel für die Bestenliste. Bei ihrem dritten Platz in 11,13 Sekunden hinter ihrer DLV-Kollegin Lisa Mayer blies der Wind deutlich zu stark (3,2 Meter pro Sekunde von hinten). In Huizingen in Belgien benötigte Radha Fiedler 4:37,36 Minuten für die 1500 Meter und Viktoria Müller 14,19 Sekunden für die 100 Meter Hürden.