Tolles Hallendebüt in Erfurt Kolberg (Ahrweiler) läuft weltweit zweitschnellste Zeit 02.02.2025, 13:58 Uhr

i Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler läuft beim 12. Erfurter Leichtathletik-Meeting in Erfurt mit großem Vorsprung über die Ziellinie. Mit den 2:00,53 Minuten hat sie eine bemerkenswert starke Zeit erreicht. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt. IMAGO/Beautiful Sports

Da hat 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler bei ihrem Hallendebüt in diesem Jahr gleich einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und was für eins!

Besser hätte die Hallensaison für Majtie Kolberg nicht beginnen können. Die 25-jährige 800-Meter-Spezialistin der LG Kreis Ahrweiler hat gleich bei ihrem ersten Start unterm Hallendach schon einmal ein bemerkenswertes Ausrufezeichen gesetzt.Frisch zurück von einem Trainingslager in Südafrika, lief Kolberg beim „Sparkassen Indoor“ in Erfurt vor 1200 Zuschauern in 2:00,53 Minuten zum Sieg.

