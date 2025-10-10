Crosslauf in Bremm Königs wollen zweimal auf den Lauf-Thron Holger Teusch 10.10.2025, 09:34 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Am Sonntag startet in Bremm die 38. Cochem-Zeller Crosslaufserie unter erschwerten Bedingungen. Am Vortag finden in der direkten Nachbarschaft in Bengel die rheinland-pfälzischen Berglaufmeisterschaften auch mit COC-Beteiligung statt.

Bremm. „Es sieht gut aus“, sagt Tobias Nelius. Der Vorsitzende des VfL Bremm freute sich am Donnerstagabend, dass sich bereits knapp 100 Starter für die Auftaktveranstaltung zur Cochem-Zeller Crosslaufserie am Sonntag (ab 14 Uhr) rund um den Waldplatz Geul (an der Straße nach Beuren) angemeldet haben.







