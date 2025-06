Beim Mini-Internationalen in Koblenz könnte Yannick Pütz seine 800-Meter-Bestzeit knacken. In Frankreich war er schon nah dran. Über 1500 Meter hat er das schon geschafft.

Über 800 Meter hat Yannick Pütz’ alter Hausrekord noch einmal eine Schonfrist bekommen. Um wenige Hundertstelsekunden blieb der Greimersburger im französischen Forbach über seiner persönlichen Bestzeit von 1:55,46 Minuten. Wenn alles gut läuft, gehört diese Marke am Freitagabend der Vergangenheit an. Beim Mini-Internationalen in Koblenz geht Pütz als einer der Favoriten ins Rennen über zwei Stadionrunden. Dass die Formkurve nach einer Erkältung Anfang Mai weiter nach oben zeigt, bewies der 27-Jährige, der für den PST Trier startet, bei der sogenannten „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe. Um gut zwei Sekunden auf 3:55,70 Minuten steigerte sich Pütz im Carl-Kaufmann-Stadion über 1500 Meter.

Dabei lief das Rennen nicht so optimal, wie man es beim größten deutschen Läuferabend gewohnt ist. Die erste Runde lief der Tempomacher mit 61,09 Sekunden noch gut an, doch die zweite Runde war mit 65 Sekunden zu langsam. Pütz musste die Initiative ergreifen und selbst vorne laufen, um das Tempo wieder zu erhöhen. Dadurch fehlte zum Schluss vielleicht etwas die Kraft und er wurde sogar noch von fünf Konkurrenten (knapp) überholt.

Mini-Internationales mit COC-Beteiligung

Wie Pütz starten am Freitagabend beim Mini-Internationalen im altehrwürdigen Stadion auf dem Oberwerth noch weitere COC-Läufer. Vom TV Eintracht Cochem (TVC) wollen Frieda Balles 800 Meter und Tim Fuhrmann 1500 Meter in Angriff nehmen. Luca Savioli, der studienbedingt den TVC verlassen hat, nun für die LG Rhein-Wied startet, ist ebenfalls für die zwei Stadionrunden gemeldet. Der aus Berenbach stammende Finn Dörrenberg (ebenfalls LG Rhein-Wied) kann über 400 Meter seine persönliche Bestzeit steigern. Diese stammt noch aus der Hallensaison 2023, als er auf der viel schwerer zu laufenden 200-Meter-Rundbahn mit 51,85 Sekunden Rheinland-Pfalz-Meister wurde.

Für Balles, Fuhrmann und Savioli geht es 24 Stunden nach dem Mini-Internationalen am Samstag direkt weiter. Beim 39. Mitternachtslauf in Kröv stehen aber keine Bestzeiten, sondern der Laufspaß und vielleicht der ein oder andere Treppchenplatz im Fokus. Fuhrmann kann sich über 3,4 Kilometer gegen Matthias Simon (PST Trier) für die knappe Vorjahresniederlage revanchieren. Zusammen mit Savioli, Lennart Mohr und anderen ehemaligen TVC-Trainingskollegen gehört er außerdem in der Teamwertung der Kurzdistanz zu den Favoriten.

600 Anmeldungen für Kröver Mitternachtslauf

Allerdings verspricht auch die Konkurrenz beim Kröver Mitternachtslauf nach der Corona-Delle wieder stark zu werden. Mit zu Wochenbeginn 600 Anmeldungen liegt der ausrichtende TV Kröv um rund 50 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresstand, erklärte der Vereinsvorsitzende Stefan Hahn zufrieden. Ein Podiumsplatz im Neun-Kilometer-Rennen, wie es ihn vor einem Jahr durch Kerstin Ewen von den Marienburg-Runners Pünderich gab, scheint diesmal schwierig. Außer Vorjahresgewinnerin Katharina Wehr aus Duisburg haben sich die Gewinnerin von 2022, Michelle Trumm aus Steiningen nahe Ulmen, und die ehemalige Cross-EM-Teilnehmerin Sonja Vernikov (Mechernich) angekündigt.