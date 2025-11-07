Zum 35. Mal Kleines Crosslauf-Jubiläum in Kaisersesch Holger Teusch 07.11.2025, 10:41 Uhr

i Yannick Pütz aus Greimersburg gehört auf der Crosslaufstrecke seines Ausbildungsvereins zu den Favoriten beim 35. Crosslauf des TuS Kaisersesch. Holger Teusch

Zum 35. Mal organisiert der TuS Kaisersesch am Sonntag einen Crosslauf. Der mehrfache RLP-Meister Yannick Pütz aus Greimersburg kehrt dabei zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Ein kleines Jubiläum feiert der TuS Kaisersesch am Sonntag (ab 14 Uhr) mit seinem Crosslauf. Zum 35. Mal organisiert die Leichtathletik-Abteilung des größten Mehrsparten-Sportvereins des Kreises Cochem-Zell die Veranstaltung. Nachdem zunächst auf Strecken im Bereich Langheck gelaufen wurde, befinden sich Start und Ziel seit rund drei Jahrzehnten am Waldsportplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen