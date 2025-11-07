Kleines Crosslauf-Jubiläum in Kaisersesch

Zum 35. Mal organisiert der TuS Kaisersesch am Sonntag einen Crosslauf. Der mehrfache RLP-Meister Yannick Pütz aus Greimersburg kehrt dabei zurück an seine alte Wirkungsstätte.
Ein kleines Jubiläum feiert der TuS Kaisersesch am Sonntag (ab 14 Uhr) mit seinem Crosslauf. Zum 35. Mal organisiert die Leichtathletik-Abteilung des größten Mehrsparten-Sportvereins des Kreises Cochem-Zell die Veranstaltung. Nachdem zunächst auf Strecken im Bereich Langheck gelaufen wurde, befinden sich Start und Ziel seit rund drei Jahrzehnten am Waldsportplatz.