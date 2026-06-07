Super Abendsportfest des LAZ Klasse Rückkehr der Leichtathletik ins Stadion am Berg Sascha Nicolay 07.06.2026, 11:18 Uhr

i Der Start des 100-Meter-Rennens der Männer. Auf Bahn 1 sprintet der Schmidthachenbacher Lennox Düren (TuS Kirn) los. Auf Bahn 3 ist der spätere Sieger Nicolas Fusenig (PST Trier) aus den Startblöcken geschnellt. Erik Schmidt

Eine super Bestzeit im 100-Meter-Rennen war das Highlight beim Abendsportfest des LAZ Birkenfeld. Überhaupt konnten sich die Leistungen bei der gelungenen Veranstaltung sehen lassen – auch jene der Athleten aus dem Kreis Birkenfeld.

Mit 139 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Landesverbänden Rheinhessen-Rheinland, Baden, Saarland und Hessen sowie mit 250 Starts feierte das Abendsportfest des LAZ Birkenfeld im Stadion am Berg ein rundum gelungenes Comeback. Erstmals seit 2023 fand wieder ein Leichtathletik-Sportfest im Birkenfelder Stadion statt.







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