Eine super Bestzeit im 100-Meter-Rennen war das Highlight beim Abendsportfest des LAZ Birkenfeld. Überhaupt konnten sich die Leistungen bei der gelungenen Veranstaltung sehen lassen – auch jene der Athleten aus dem Kreis Birkenfeld.
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Mit 139 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Landesverbänden Rheinhessen-Rheinland, Baden, Saarland und Hessen sowie mit 250 Starts feierte das Abendsportfest des LAZ Birkenfeld im Stadion am Berg ein rundum gelungenes Comeback. Erstmals seit 2023 fand wieder ein Leichtathletik-Sportfest im Birkenfelder Stadion statt.