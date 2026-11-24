OIE-Nahe-Cross-Serie Keine Schlammschlacht beim Crosslauf des SV Schwollen Sascha Nicolay 24.11.2026, 11:39 Uhr

i Beim Crosslauf des SV Schwollen konnten sich selbstverständlich auch Kinder verschiedener Altersklassen messen und wurden dabei begeistert angefeuert. Claudia Moser

Beste Bedingungen und eine reibungslose Organisation machten den Crosslauf des SV Schwollen – den zweiten Lauf der OIE-Nahe-Crosslaufserie – zu einem besonderen Erlebnis für 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Dass beim Crosslauf des SV Schwollen alles wie am Schnürchen funktionierte, war für Eingeweihte spätestens beim Mittelstreckenrennen zu sehen. Mitten drin im Feld joggte nämlich auch Claudia Moser, die Breitensportbeauftragte des SV Schwollen und Cheforganisatorin Claudia Moser.







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