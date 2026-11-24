Beste Bedingungen und eine reibungslose Organisation machten den Crosslauf des SV Schwollen – den zweiten Lauf der OIE-Nahe-Crosslaufserie – zu einem besonderen Erlebnis für 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Dass beim Crosslauf des SV Schwollen alles wie am Schnürchen funktionierte, war für Eingeweihte spätestens beim Mittelstreckenrennen zu sehen. Mitten drin im Feld joggte nämlich auch Claudia Moser, die Breitensportbeauftragte des SV Schwollen und Cheforganisatorin Claudia Moser.