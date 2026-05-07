18. Auflage steigt am Samstag ﻿Keine Nachmeldungen beim Stadtlauf Bad Ems Stefan Nink 07.05.2026, 09:21 Uhr

i Bad Ems wird am Samstag mal wieder zum Treffpunkt der regionalen Läuferszene. ANDREAS HERGENHAHN. Andreas Hergenhahn

Beim 18. Volksbank Stadtlauf unter der Regie des Running Teams Bad Ems wird’s am anstehenden Samstag eine bemerkenswerte Rekordbeteiligung geben: Etwa 950 Ausdauersportler haben sich bei den Organisatoren angemeldet.

Mit rund 950 Voranmeldungen sind bei der 18. Auflage des Volksbank Stadtlauf Bad Ems, der an diesem Samstag in der Kurstadt ansteht, die Kapazitätsgrenzen erreicht. „In früheren Jahren sind meistens im Schnitt etwa 600 Sportler dabei gewesen. Wir haben nun einen fantastischen Rekord bei den Teilnehmerzahlen zu verzeichnen und sind pickepackevoll.







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