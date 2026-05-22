16. Pfingstkronenlauf Kleinich Kastellauner André Hergenröder ist der Favorit Holger Teusch 22.05.2026, 10:12 Uhr

i Der 14-jährige Linus Fuchs vom TSV Bullay-Alf war schnellster männlicher Teilnehmer über fünf Kilometer beim 15. Pfingstkronenlauf Kleinich vor einem Jahr. Der Altlayer Fuchs hat auch für die 16. Auflage an Pfingstmontag (10 Uhr) gemeldet. Holger Teusch

Pfingstmontag, 10 Uhr, Kleinich: Im Hunsrück-Dorf findet die 16. Auflage des Pfingstkronenlaufs statt. Es ist das vierte von sieben Rennen der Hunsrücker Laufserie.

Zum 16. Mal richtet der TuS Kleinich am Pfingstmontag den Pfingstkronenlauf im Rahmen seines vier Tage andauernden Pfingstsportfests aus. Außer Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf gibt es wieder einen Spaß-Bambinilauf ohne Zeitmessung. Das kompakte Programm beginnt um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Start der beiden Hauptläufe (inklusive Walking) für alle ab zehn Jahren an der Hirtenfeldhalle.







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