Pfingstmontag, 10 Uhr, Kleinich: Im Hunsrück-Dorf findet die 16. Auflage des Pfingstkronenlaufs statt. Es ist das vierte von sieben Rennen der Hunsrücker Laufserie.
Lesezeit 1 Minute
Zum 16. Mal richtet der TuS Kleinich am Pfingstmontag den Pfingstkronenlauf im Rahmen seines vier Tage andauernden Pfingstsportfests aus. Außer Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf gibt es wieder einen Spaß-Bambinilauf ohne Zeitmessung. Das kompakte Programm beginnt um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Start der beiden Hauptläufe (inklusive Walking) für alle ab zehn Jahren an der Hirtenfeldhalle.