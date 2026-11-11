Siegerehrung der 16. Auflage Kananovic und Schlag gewinnen Wäller-Lauf-Cup 2026 Marco Rosbach 11.11.2026, 13:39 Uhr

i Die beiden Gesamtsieger: Arnel Kananovic und Chiara Schlag. Andreas Hergenhahn

Weder ein Sturm noch ein Unfall können die Athleten beim Wäller Lauf-Cup bremsen. Viele bekannte Gesichter, wahre Dauer(b)renner, aber auch einige Debütanten haben die 16. Auflage der Lauferserie im Westerwald geprägt.

Das Ende ist eingeläutet, die 17. Auflage des Wäller Lauf-Cups (WLC) wird die letzte sein, wie Organisator Volker Kram im Rahmen der Abschlussveranstaltung im Niederelberter Dorfbrunnen angekündigt hat. Vor dem Finale im kommenden Jahr stand die Würdigung derer an, die den 16.







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