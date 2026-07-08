Ultratrail in den Dolomiten
Jutta Streit erreicht das Ziel nach mehr als 24 Stunden
Erreicht im nächtlichen Cortina d'Ampezzo das Ziel: Jutta Streit von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach.
Erreicht im nächtlichen Cortina d'Ampezzo das Ziel: Jutta Streit von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach.
Martin Streit

Ultratrailläufe in den Alpen erfreuen sich größter Beliebtheit. Eine Spezialistin für solche Langdistanzläufe ist Jutta Streit von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach, die nun in den Dolomiten einen Lauf über 120 Kilometer bewältigte.

Lesezeit 1 Minute
Eine außergewöhnliche sportliche Leistung ist Jutta Streit von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach in Cortina d’Ampezzo gelungen. Sie hat nach mehr als 24 Stunden Laufzeit das Ziel beim Lavaredo Ultratrail in den Dolomiten, einem Unesco-Welterbe-Gebiet, erreicht.
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