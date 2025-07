Junk und Kolberg streben bei DM in Dresden Titel an

Dass Sophia Junk in diesem Jahr persönliche Bestzeiten aufstellen würde, hatte die Sprinterin der LG Rhein-Wied schon frühzeitig für sehr wahrscheinlich gehalten. Dass sie aber gerade ihre 200-Meter-Zeit um über drei Zehntelsekunden auf 22,53 Sekunden verbessern sollte, beeindruckte sie selbst in dieser Deutlichkeit dann aber doch. So tritt Junk an diesem Wochenende bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Dresden als deutsche Jahresbeste auf der halben Stadionrunde an.

„Ich denke, man hat im Winter mit meiner persönlichen Bestleistung über 60 Meter in der Halle schon gesehen, dass ich mich weiterentwickelt habe.“

Sprinterin Sophia Junk, die am Wochenende bei der DM über 100 und 200 Meter gute Chancen hat

Über 100 Meter bringt die 26-Jährige am Samstag die viertschnellste Meldezeit (11,21 Sekunden) mit. „Ich denke, man hat im Winter mit meiner persönlichen Bestleistung über 60 Meter in der Halle schon gesehen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Im Hinblick auf diesen Sommer haben wir im Training schon im Winter für den Topspeed-Bereich hinten heraus viel gemacht. Das Training schlägt einfach gut an“, schildert die Rhein-Wiederin, die in ihrem zweiten Jahr in Frankfurt trainiert.

Zwei Tage, zwei Distanzen, zwei Medaillenchancen. Junk nimmt beide Sprintstrecken ernst. „In den Nominierungsrichtlinien steht ganz klar drin, dass man bei der DM über 100 Meter an den Start gehen und performen muss, wenn man bei der Weltmeisterschaft in Tokio die Staffel laufen will. Und es geht darum, den Olympiakader-Status mit der Staffel zu behalten. Es ist mein Ziel, bei der WM mit der Staffel auf der Bahn zu stehen. Deshalb muss der Fokus auch auf den 100 Metern liegen. Über die 200 Meter habe ich die WM-Norm bereits erreicht, aber ich will mich natürlich in einer sehr guten Verfassung präsentieren und mein WM-Ticket klarmachen“, erklärt Junk.

Favoritenrolle über 200 Meter

Sie stellt sich am Sonntag der Favoritenrolle und geht mit hohen Erwartungen in den Startblock. „Ich gehe offen damit um, dass ich am Sonntag Deutsche Meisterin über 200 Meter werden möchte. Natürlich ist das nicht selbstverständlich, weil die Konkurrenz wie immer bockstark ist. Ich gehe auf jeden Fall selbstbewusst an den Start und schiele bisschen auf den Titel, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie die anderen Mädels trainiert und sich auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet haben. Gina Lückenkemper wird auch über 200 Meter eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz sein. Aber ich weiß auch, wie gut ich trainiert habe. Ich war noch nie so gut vorbereitet auf diese Distanz und auch mental so selbstsicher.“

i Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler zählt bei der DM in Dresden zu den Favoritinnen über 800 Meter. IMAGO/Chai von der Laage. IMAGO/Chai v.d. Laage

Seit dem Jahr 2022 hat Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler auf ihrer Spezialdistanz 800 Meter zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen. „Ich werde noch Deutsche Meisterin werden“, schwor sich die 25-Jährige vor zwei Jahren, als sie erstmals als Favoritin startete, sich aber mit Rang drei zufriedengeben musste.

Diesmal hat der Schützling von Jan Petrac die zweitschnellste Vorleistung aufzuweisen. Im tschechischen Ostrava kratzte die EM-Fünfte von 2024 an der Zwei-Minuten-Marke (2:00,11). Es geht um die Nachfolge von Christina Hering, die ihre erfolgreiche Karriere beendet hat. Kolberg und die jahresschnellste Smilla Kolbe sind die Namen, die als erste fallen.

Kolbe studiert in den USA und lief Anfang Mai 1:59,02 Minuten, hat aber bereits eine lange College-Saison und ganz frisch die World University Games in Bochum (Platz fünf) hinter sich. „Meine Aufgabe ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren: Ich will um den Titel mitlaufen“, sagt Kolberg, die unter neuer Trainer-Regie mit neuer Philosophie bislang die konstanteste Saison ihrer Karriere hinlegt. „Es hat noch nicht zur Bestzeit gereicht, aber manchmal ist Konstanz ja auch der Schlüssel. Ich stelle mich in Dresden wieder auf eine starke Konkurrenz ein.“