Start bei Düsseldorfer Meeting: Julia Urbaniak verbessert sich gleich zweimal
Nach langer Verletzungspause feiert Julia Urbaniak vom SV BG Dernau ein starkes Comeback: In Düsseldorf sprang sie nicht nur weiter als je zuvor, sondern lief auch zu einer neuen Bestzeit.
Julia Urbaniak vom SV BG Dernau in der LG Kreis Ahrweiler, die nach langer Verletzung seit November wieder zurück im Wettkampfsport ist, nutzte das Düsseldorfer Leichtathletik-Indoor-Meeting zur Vorbereitung auf die im Januar stattfindenden Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen.