TSV-Duo verpasst Medaille Jonathan Leiss und Maya Rockenbach auf Rang vier 23.09.2025, 13:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Stefan Schurr

Bei den RLP-Meisterschaften in Heidesheim im Dreikampf Lauf haben zwei Talente des TSV Emmelshausen knapp eine Medaille verpasst.

Die Leichtathletik-Talente Maya Rockenbach und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen haben bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Heidesheim erneut ihr Potenzial gezeigt und stellten gleich mehrere Bestmarken auf. Maya Rockenbach glänzte in der Altersklasse W13 mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen.







