TSV-Duo verpasst Medaille: Jonathan Leiss und Maya Rockenbach auf Rang vier
Bei den RLP-Meisterschaften in Heidesheim im Dreikampf Lauf haben zwei Talente des TSV Emmelshausen knapp eine Medaille verpasst.
Die Leichtathletik-Talente Maya Rockenbach und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen haben bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Heidesheim erneut ihr Potenzial gezeigt und stellten gleich mehrere Bestmarken auf. Maya Rockenbach glänzte in der Altersklasse W13 mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen.