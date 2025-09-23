TSV-Duo verpasst Medaille
Jonathan Leiss und Maya Rockenbach auf Rang vier
Symbolbild
Adobe Stock. Adobe Stock/Stefan Schurr

Bei den RLP-Meisterschaften in Heidesheim im Dreikampf Lauf haben zwei Talente des TSV Emmelshausen knapp eine Medaille verpasst.

Lesezeit 1 Minute
Die Leichtathletik-Talente Maya Rockenbach und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen haben bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Heidesheim erneut ihr Potenzial gezeigt und stellten gleich mehrere Bestmarken auf. Maya Rockenbach glänzte in der Altersklasse W13 mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen.

Ressort und Schlagwörter

LeichtathletikSport

Top-News aus dem Sport