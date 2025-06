Die 39. Auflage des Mitternachtslaufs in Kröv ist mit 641 Finishern wieder ein voller Erfolg gewesen. Das galt auch für den Auftritt des Simmerner Jonathan Leiss: Das U14-Talent des TSV Emmelshausen gewann den Schülerlauf (80 Teilnehmer) über die 2200-Meter-Strecke in der Zeit von 7:19 Minuten.

TSV-Teamkollegin Maya Bartholmes erreichte den ersten Platz in der Altersklasse U16 über 2200 Meter in 8:30 Minuten. Maya Rockenbach belegte den zweiten Platz in der Altersklasse U14 über 2200 Meter in 8:31 Minuten. Valentin Marquardt sicherte sich den ersten Platz in der Altersklasse U20 im Jedermannlauf über 3400 Meter mit einer Zeit von 14:16 Minuten. Auch der TuS Argenthal war in Kröv am Start. Dirk Fischer kam auf Platz 49 im Hauptlauf (227 Finisher) über neun Kilometer und wurde Dritter in seiner Altersklasse M55 in 39:45 Minuten. Amelie Hilgert vom TuS Argenthal belegte im Jedermannlauf über 3400 Meter in 15:20 Minuten den zweiten Platz in ihrer Konkurrenz U20.

i Der Argenthaler Felix Müller (links) belegte über 800 Meter in Heidelberg in neuer Bestzeit von 2:06,42 Minuten den zweiten Platz in der Altersklasse U18. Nicole Müller

Zur Vorbereitung auf die Süddeutschen Meisterschaften hat der Argenthaler Felix Müller bei den Heidelberger Qualifikationstagen teilgenommen. Der Athlet der LLG Hunsrück ging in der Altersklasse U18 über die 800 Meter an den Start. Mit einem klasse Finish pulverisierte er seine alte Bestzeit um sieben Sekunden und belegte in starken 2:06,42 Minuten Platz zwei in der AK U18. Mehr als zufrieden war sein Trainer Dirk Müller, der nun die familieninterne Bestzeit über 800 Meter los ist.

Starke Sohrener Sprünge in Mörfelden

Die Sohrener Stabhochspringerinnen Julia Schinke und Hanna Betzing waren am Pfingstsamstag beim traditionellen Stadionfest im hessischen Mörfelden am Start. Hanna Betzing übersprang im zweiten Versuch die 3,05 Meter, Bestleistung in diesem Jahr für sie, das bedeutete zugleich den Sieg in der Altersklasse U18. Julia Schinke übersprang in der Altersklasse U20 souverän 3,64 Meter. Sie ließ die neue Rekordhöhe von 3,81 Meter auflegen, scheiterte jedoch dreimal, am Sieg in Mörfelden änderte das aber nichts.