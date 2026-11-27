Ehrungen beim Regionstag Jonas Jäckel wird zum Vorbild des Jahres gewählt Sascha Nicolay 27.11.2026, 11:38 Uhr

i Jonas Jäckel und seine Mutter Silke Jäckel-Kleiner bei der Ehrung des TVO-Athleten zum Vorbild des Jahres. Norbert Jäckel

Beim Regionstag in Alzey wurde Jonas Jäckel als Vorbild des Jahres ausgezeichnet. Eine emotionale Ehrung für den engagierten Zehnkämpfer des TV Oberstein. Auch Mia Roos und Felix Weber von der LGIO wurden ausgezeichnet.

Der Leichtathletik-Verband Rheinhessen-Rheinland zeichnete seine Nachwuchstalente für ihre Leistungen mit dem Jugend-Cup 2026 aus. Die Sportlerehrung fand in Alzey im Rahmen des jährlichen Regionstages statt. Für den Kreis Birkenfeld erreichten von der LG Idar-Oberstein Mia Roos (W14 mit 37 Punkten) und Felix Weber (M15 mit 46 Punkten) jeweils einen dritten Platz beim Jugend-Cup.







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