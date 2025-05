Jonas Jäckel darf an den Deutschen Meisterschaften im Zehnkampf teilnehmen. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Halle an der Saale knackte der vielseitige Leichtathlet des TV Oberstein die Qualifikationsnorm. Damit verwirklichte er in seinem ersten Zehnkampf der männlichen Jugend U20 sein Ziel. Das stark besetzte, sechsköpfige Teilnehmerfeld dieser Altersklasse mit fünf Top-Acht-Athleten der letztjährigen DLV-Bestenliste bot dafür den nötigen Anreiz.

Am hohen Wettbewerbsniveau änderten auch widrige Wetterbedingungen mit frischen Außentemperaturen, kaltem Ostwind und starken Böen sowie kurzen heftigen Regenschauern nichts – und das, obwohl die Wettkämpfe mehrmals unterbrochen werden mussten.

Kreisrekord von Michael Williams verbessert

Den ersten Wettkampftag begann Jäckel mit zwei persönlichen Bestleistungen. Beim 100-Meter-Sprint stoppte die Uhr bei 11,21 Sekunden, und im Weitsprung landete der TVO-Athlet bei 7,14 Metern.

Im anschließenden Kugelstoßen punktete Jäckel mit 13,32 Metern weiter ordentlich und verbesserte mit insgesamt 2348 Punkten den Dreikampf-Kreisrekord, den bisher Michael Williams/LG Idar-Oberstein mit 2209 Zählern hielt und 2008 aufgestellt hatte.

Schlechtes Wetter, aber 1,88 Meter im Hochsprung

Der folgende Hochsprung wirbelte das Teilnehmerfeld ordentlich durcheinander. Erst nach zweistündiger Verspätung und ungemütlichen Wartens konnte begonnen werden. Aufgrund heftigen Regens mit Sturmböen musste der Wettkampf bereits kurz nach dem Einspringen für weitere 30 Minuten unterbrochen werden, und die Sportler flüchteten in die anliegende Sporthalle. Bei Wiederaufnahme meldeten sich drei U20-Athleten für diese Disziplin ab, um möglichen Verletzungen vorzubeugen. Jäckel nahm den Wettkampf bei einer Anfangshöhe von 1,70 Metern auf. Trotz der unbequemen Bedingungen erkämpfte er sich mit Saisonbestleistung die respektable Höhe von 1,88 Metern.

Den den ersten Tag abschließenden 400-Meter-Lauf absolvierte er in ordentlichen 54,49 Sekundenund persönlicher Bestzeit. Damit standen nach fünf Disziplinen und einem langen Wettkampftag insgesamt 3663 Punkte auf der Habenseite, was Jäckel ebenfalls einen neuen Kreisrekord einbrachte. Wieder löste er Michael Williams/LG Idar-Oberstein ab, der seit 2009 mit 3486 Punkten Rekordhalter war.

Sicher über die Hürden, Bestleistung mit dem Diskus

Am zweiten Wettkampftag hatten sich die Wetterbedingungen nicht verbessert. Trotzdem gingen wieder alle sechs U20-Athleten bei einem schwierigen 110-Meter-Hürdenlauf an den Start. Ein Läufer stürzte, ein weiterer wurde disqualifiziert. Jäckel brachte sein Rennen in guten 15,25 Sekunden sicher ins Ziel.

Beim folgenden ersten Diskuswurf mit der 1,75-Kilo-Scheibe zeigte Jäckel mit der zweitbesten Weite von 37,04 Metern und persönlicher Bestleistung sein technisches Vermögen.

i Schwierige Bedingungen konnten Jonas Jäckel auch beim Hürdenlauf nicht stoppen. Er brachte sein Rennen sicher ins Ziel Norbert Jäckel. Nobert Jäckel

Bei der achten und technisch wohl anspruchvollsten Disziplin, beim Stabhochsprung, gingen zwar erneut alle sechs Athleten an den Start, doch nach einem heftigen Regenguss beim Einspringen, bei dem Athleten und Trainer Schutz unter der Abdeckung der beiden Stabsprunganlagen gesucht hatten, meldeten sich vier Athleten ab. Bei starken Windböen, der immer wieder die Latte von der Halterung wehte, wurde der Wettkampf zusammen mit der Männerriege unter schwierigen Bedingungen aufgenommen. Gemeinsam mit seinem Stabhochsprungtrainer, Alexander Gakstädter vom LAZ Zweibrücken, entschied sich Jäckel für einen Sicherheitssprung bei einer Anfangshöhe von 3,50 Metern, den er prompt riss. Nervenstark ließ er für die zwei verbleibenden Versuche die nächste Höhe von 3,60 Meter auflegen. Der Sprung gelang sicher, sodass der TVOler die 3,70 Meter ausließ und auch die folgenden 3,80 Meter beim ersten Versuch übersprang. Die Höhe von 3,90 Metern konnte Jäckel als einziger Springer des Tages im dritten Versuch meistern und die Vier-Meter-Marke im zweiten Versuch mit Saisonbestleistung im Freien überspringen.

Die vorletzte Disziplin, den Speerwurf mit dem 800-Gramm-Speer, absolvierten die verbliebenen zwei U20-Zehnkämpfer ebenfalls mit den Männern. Mit der Tagesbestweite von 48,07 Metern und persönlicher Bestleistung haute Jäckel nochmal einen raus, bevor es zum abschließenden 1500-Meter-Lauf ging. In 5:32,91 Minuten erreichte Jäckel mit etwas mehr als 16 Sekunden Vorsprung vor seinem verbliebenen U20-Konkurrenten völlig ausgepumpt das Ziel.

„Der erste Platz ist das Ergebnis der guten Leistung, des starken Willens und des Durchhaltevermögens von Jonas“

Mutter und Trainerin Silke Jäckel-Kleiner

Nach zwei harten Wettkampftagen summierte sich nach zehn Disziplinen die Gesamtpunktzahl auf stattliche 6650 Punkte. Damit sicherte sich Jonas Jäckel nicht nur die mitteldeutsche Meisterschaft des landesoffenen Wettbewerbs und die vorzeitige Teilnahme an den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Leverkusen, sondern erzielte auch einen neuen Kreisrekord im Zehnkampf, der bis dahin von seinem Vereinskollegen Fabian Sömmer (6328 Punkte aus dem Jahr 2012) gehalten wurde.

Jonas Jäckel sagte: „Mit meinem Zehnkampf und der Gesamtpunktzahl bin ich insgesamt zufrieden. Die DM-Norm habe ich frühzeitig erreicht. Nach hinten raus haben mir an beiden Wettkampftagen bei der letzten Laufdisziplin des Tages die nötigen Körner gefehlt. Daran muss ich weiter arbeiten, dann ist auch die 7000-Punkte-Marke drin.“ Seine Mutter und Trainerin Silke Jäckel-Kleiner hielt fest: „Der erste Platz bei den mitteldeutschen Meisterschaften ist das Ergebnis der guten Leistung, des starken Willens und Durchhaltevermögens von Jonas. Seine persönlichen Bestleistungen in diesen zwei Tagen und neuen Kreisrekorde sind der Hammer.“