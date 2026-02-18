Zwei Disziplinen vor Schluss winkte Jonas Jäckel sogar eine Medaille, denn er rangierte auf Position drei der Siebenkampf-DM. Nach dem Stabhochsprung und einem superschnellen 1000-Meter-Rennen wurde es dann Platz sieben für den TVO-Athleten.
Lesezeit 4 Minuten
Jonas Jäckel vom TV Oberstein war der Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaft der Leichtathletik in Haile an der Saala am Start und zeigte beim Siebenkampf der Altersklasse U20 einmal mehr beachtliche Leistungen. Trotz erneuter persönlicher Bestleistung und Platz sieben im Gesamtklassement war Jäckel, außer dem nur noch die Fünfkämpferin Hannah Schwind (U20) vom Postsportverein Trier den Landesverband Rheinland-Rheinhessen vertrat, nicht ganz ...