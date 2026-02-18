TVO-Athlet auf Rang sieben Jonas Jäckel mit persönlicher Bestleistung bei der DM Sascha Nicolay 18.02.2026, 11:25 Uhr

i Auf 13,10 Meter wuchtete Jonas Jäckel die Kugel. Es war eine persönliche Bestleistung in der Halle für den TVO-Mehrkämpfer. Ralf Görlitz

Zwei Disziplinen vor Schluss winkte Jonas Jäckel sogar eine Medaille, denn er rangierte auf Position drei der Siebenkampf-DM. Nach dem Stabhochsprung und einem superschnellen 1000-Meter-Rennen wurde es dann Platz sieben für den TVO-Athleten.

Jonas Jäckel vom TV Oberstein war der Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaft der Leichtathletik in Haile an der Saala am Start und zeigte beim Siebenkampf der Altersklasse U20 einmal mehr beachtliche Leistungen. Trotz erneuter persönlicher Bestleistung und Platz sieben im Gesamtklassement war Jäckel, außer dem nur noch die Fünfkämpferin Hannah Schwind (U20) vom Postsportverein Trier den Landesverband Rheinland-Rheinhessen vertrat, nicht ganz ...







