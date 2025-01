Vier Meter übersprungen Jonas Jäckel mit gelungenem Stabhochsprung-Formtest 17.01.2025, 10:42 Uhr

i Schon in erstaunlich guter Form präsentierte sich Jonas Jäckel bei seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr. Bei der Pfalzmeisterschaft meisterte der TVO-Athlet 4,00 Meter im Stabhochsprung. Norbert Jäckel

In bemerkenswerter Frühform präsentierte sich Jonas Jäckel vom TV Oberstein bei der Pfalzmeisterschaft in Ludwigshafen. Im Stabhochsprung scheiterte er erst beim Versuch, einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen.

Bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der der Leichtathletik am Wochenende in Ludwigshafen kann Jonas Jäckel nicht an den Start gehen. Der Mehrkampf-Spezialist des TV Oberstein befindet sich auf einer Schulfahrt. Doch der U-20-Athlet hat den Beginn der Hallensaison bereits hinter sich.

