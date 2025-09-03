Lange lag Jonas Jäckel im Zehnkampf bei der Deutschen Meisterschaft U20 sogar auf Medaillenkurs. Sieben persönlichen Bestleistungen, eine Saisonbestleistung und drei Kreisrekorde brachten ihm schließlich Platz fünf.

Die Mehrkampf-Arena des Manforter Stadions in Leverkusen war der Deutschen Jugend-Meisterschaften 2025 im Neunkampf (U16), Zehnkampf (U18 und U20) und im Siebenkampf der weiblichen Jugend (U16 bis U20). Beinahe 250 Athletinnen und Athleten waren für die Titelkämpfe des nationalen Saison-Highlights gemeldet. Mit dabei war auch der Weierbacher U20-Zehnkämpfer Jonas Jäckel, der für den TV Oberstein startet. Mit seiner Qualifikationsleistung von 6650 Punkten belegte er im 31-köpfigen Starterfeld den neunten Meldeplatz.

Bereits früh eröffneten die U20-Zehnkämpfer bei stark wechselnden Winden mit dem 100-Meter-Sprint ihren zweitägigen Wettkampf. Jonas Jäckel kam gut aus den Blöcken und stieg mit soliden 11,34 Sekunden (786 Punkte/Rang 5) in seinen Zehnkampf ein.

i Um beeindruckende 21 Zentimeter verbesserte Jonas Jäckel seine Bestleistung im Kugelstoßen. Ralf Görlitz

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es in zwei Gruppen direkt weiter an die Weitsprunganlagen. Nach einer Schrecksekunde beim Einspringen, als Jäckel auf dem Balken leicht abrutschte, legte der TVOler drei sichere Sprünge hin und flog im dritten Versuch mit 7,12 Meter bis auf zwei Zentimeter an seine Bestweite heran. Damit zeigte er erneut, dass er zu den besten Weitspringern im Feld der Zehnkämpfer gehört. In der Gesamtwertung machte er ebenfalls auf sich aufmerksam und rückte vor dem Kugelstoßen mit 1628 Punkten auf den zweiten Rang.

Im zweiten Versuch gelang mit der Sechs–Kilo-Kugel ein vorzüglicher Stoß auf 13,71 Meter und eine Verbesserung der persönlichen Bestweite um 21 Zentimeter. Die erzielten 711 Punkte sicherten Jonas Jäckel auch nach der dritten Disziplin den zweiten Rang der Gesamtwertung.

Zur Halbzeit rangiert Jonas Jäckel auf Platz drei

Beim folgenden Hochsprung gelang ihm ein guter Einstieg bei 1,74 Metern, sodass sich Jäckel dazu entschied, die nächste Höhe von 1,77 m auszulassen. Mit konzentrierten Sprüngen über die nächsten Höhen überquerte Jäckel auch im ersten Versuch die 1,86 Meter. Dann war allerdings Schluss. Doch wieder stand eine ordentliche Punktzahl von 679 Zählern zu Buche und Jäckel konnte sensationell hinter dem großen Favoriten und EM-Teilnehmer Leon-Joel Clair aus Halle/Saale den zweiten Platz im Gesamtfeld verteidigen.

Der erste Wettkampftag wird traditionell mit einer Hammer-Disziplin abgeschlossen, die den Athleten nochmals alles abfordert: Der 400-Lauf stand an. Dieser Langsprint gehörte bislang zu den eher schwächeren Disziplinen des Weierbachers und bildete daher bei den diesjährigen Trainingsplänen einen Schwerpunkt. In einem mutigen Lauf, in dem er bis 250 Meter in Führung lag, dann aber vom Laufschnellsten Carl Wiegand (Eintracht Frankfurt) überholt wurde, kam er mit der achtbesten Laufzeit von 51,49 Sekunden und persönlicher Bestleistung ins Ziel. Den zweiten Platz konnte Jäckel damit zwar nicht halten, doch mit 3.765 Punkten verbessert er nicht nur seinen eigenen Kreisrekord um 102 Punkte (!), sondern rangierte nach fünf Disziplinen zur „Halbzeit“ nun erstmals in den Top Drei. Die beiden Erstplatzierten der Meldeliste, Leon-Joel Clair (SV Halle) und der Frankfurter Carl Wiegand, führten das Feld nach dem ersten Wettkampftag an.

i Im Hürdensprint knackte Jonas Jäckel zum ersten Mal die 15-Sekunden-Marke. Norbert Jäckel

Auch an ihrem zweiten Wettkampftag waren die U20-Athleten die ersten, die sich im Stadion auf ihren 110-Meter-Hürdensprint über die zehn, knapp einen Meter hohen Hürden vorbereiteten. Jäckel erwischte mit frischen Beinen einen guten Start in den Tag. In 14,98 Sekunden unterbot er erstmals die 15-Sekunden-Marke, konnte über eine weitere Bestleistung jubeln und den dritten Rang weiter sichern.

Beim Diskuswurf zeigte Jäckel ebenfalls Nervenstärke und wartete mit der nächsten Bestleistung auf. Gleich im ersten Versuch schleuderte er den 1,75 kg schweren Diskus auf 38,88 Meter und verbesserte seine Bestmarke um weit über einen Meter. Trotzdem war der TVO-Athlet nicht so recht zufrieden, da seine Trainingsergebnisse auf eine Weite über die 40-Meter-Marke hoffen ließen. Seinen Top-Drei-Platz konnte er jedoch auch nach der siebten Disziplin verteidigen.

Fabian Sömmer als Kreisrekordhalter im Stabhochsprung abgelöst

Der Stabhochsprung begann für einige Zehnkämpfer bei einer Anfangshöhe von 2,80 Metern. Nach einer langen Wartezeit stieg der TVO-Athlet deshalb mit einem souveränen Sicherheitssprung von 3,60 Metern ein. Die nächste Höhe (3,70 m) wurde ausgelassen; danach ging es in Zehn-Zentimeter-Schritten konzentriert und problemlos bis zur neuen Bestleistung von 4,20 Metern, die Jäckel im ersten Versuch meisterte. Zudem knackte er den nächsten Kreisrekord, der bis dahin von seinem Vereinskollegen Fabian Sömmer (4,10 Meter, aufgestellt 2013) gehalten wurde. Mit den verdienten 673 Punkten verbesserte er seinen Punktestand nach der achten Disziplin auf hervorragende 5932 Punkte. Jäckel war weiterhin Dritter.

In der vorletzten Disziplin, dem Speerwurf, fiel letztendlich die Entscheidung um den heiß umkämpften dritten Podestplatz. Trotz konstanter Würfe und seiner sechsten persönlichen Bestleistung von 48,13 Metern (6.493 Punkte/Rang 4) war klar, dass in dem starken Werferfeld ein Wurf um die 50 Meter nötig gewesen wäre, um Platz drei bis zum Ende zu behaupten.

Körner fehlen zum Schluss über 1500 Meter

Der abschließende 1500-Meter war für Jäckel schon immer die ungeliebte und härteste Disziplin. Der TVO-Athlet konnte die Strecke zwar mit Saisonbestleistung in 05:13,99 Minuten absolvieren, doch die Luft war raus, die Körner aufgebraucht und die Muskulatur hart.

Mit 6975 Punkten nach zehn Disziplinen steigerte Jäckel seine Bestmarke, stellte einen neuen Kreisrekord auf und belegte schließlich den hervorragenden fünften Rang in der Gesamtwertung. Leon-Joel Clair (SV Halle) holte sich mit 7.597 Punkten souverän den Meistertitel, auf den Plätzen folgen Carl Wiegand (Eintracht Frankfurt/7360 Punkte) und der Lokalmatador aus Leverkusen Noah Conan Scharl mit 7147 Punkten.

„Jonas hat einen hervorragenden Wettkampf hingelegt“

Mutter und TRainerin Silke Jäckel-Kleiner

Jonas Jäckel sagte: „Mein Wettkampf lief gut, und ich bin mit meinen Leistungen zufrieden. Beim Diskus ist endlich mal die 40-Meter-Marke fällig und beim 1500m-Lauf peile ich im nächsten Jahr eine Zeit unter fünf Minuten an.“ Bedauernd fügte er hinzu: „Schade, dass mir 25 Pünktchen zu 7000 Punkten gefehlt haben. Da war mehr drin.“ Seine Mutter und Trainerin Silke Jäckel-Kleiner war stolz: „Jonas hat einen hervorragenden Wettkampf hingelegt“, betonte sie und erklärte weiter: „Nach der Verletzung und Wettkampfpause waren so tolle Verbesserungen in sechs Disziplinen nicht zu erwarten. Der fünfte Platz bei den Deutschen Meisterschaften macht mich sehr stolz und die insgesamt sieben persönlichen Bestleistungen, eine Saisonbestleistung und drei Kreisrekorde sind auch nicht zu verachten.“