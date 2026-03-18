Stabhochsprung-Talent Jonas Jäckel vom TV Oberstein begeistert mit persönlicher Bestleistung in der U20-Klasse und sorgt für Spannung in der Zweibrückener Halle.
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Erstmals seit acht Jahren veranstaltete das Leichtathletikzentrum Zweibrücken wieder seinen Hallenstürmer-Cup für Stabhochspringer in der Dieter-Kruber-Halle. Das LAZ hat sich als Teil des Olympiastützpunktes, Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum Rheinland-Pfalz die Förderung des Jugend- und Juniorenbereichs im Leistungssport auf die Fahnen geschrieben.