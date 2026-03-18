4,32 Meter im Stabhochsprung
Jonas Jäckel fliegt über persönliche Rekordhöhe
Bei 4,32 Metern liegt mittlerweile die persönliche Bestleistung von Jonas Jäckel vom TV Oberstein im Stabhochsprung. In Zweibrüc
Bei 4,32 Metern liegt mittlerweile die persönliche Bestleistung von Jonas Jäckel vom TV Oberstein im Stabhochsprung. In Zweibrücken versuchte er sich auch an 4,42 Metern, scheiterte aber noch.
Norbert Jäckel

Stabhochsprung-Talent Jonas Jäckel vom TV Oberstein begeistert mit persönlicher Bestleistung in der U20-Klasse und sorgt für Spannung in der Zweibrückener Halle. 

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Erstmals seit acht Jahren veranstaltete das Leichtathletikzentrum Zweibrücken wieder seinen Hallenstürmer-Cup für Stabhochspringer in der Dieter-Kruber-Halle. Das LAZ hat sich als Teil des Olympiastützpunktes, Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum Rheinland-Pfalz die Förderung des Jugend- und Juniorenbereichs im Leistungssport auf die Fahnen geschrieben.

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