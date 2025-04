Die Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz ehrt mit der Ehrennadel des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in Silber und Bronze in der Kultur- und Kongresshalle in Ingelheim jährlich rheinland-pfälzische Sportler, die im vergangenen Kalenderjahr bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen eine Medaille gewinnen konnten.

Innen- und Sportminister Michael Ebling nahm unter den Augen der 420 geladenen Gäste die Ehrungen vor Insgesamt 234 herausragende Talente aus 35 Sportarten aus 56 rheinland-pfälzischen Vereinen wurden ausgezeichnet.

Unter den geehrten Sportlern befand sich auch der vielseitige Leichtathlet des TV 1848 Oberstein, Jonas Jäckel, der für seinen Deutschen Meistertitel im Schleuderball die Ehrennadel in Bronze entgegennehmen durfte. Dass der TVO-Athlet nicht nur auf dem Sportplatz gewinnen kann, zeigte sich bei der Tombola, bei der er sich den Hauptgewinn sicherte und vier Freikarten für ein Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gewann.