Mittelfeldrang als Ziel Jonas Jäckel bei Mehrkampf-DM am Start 07.02.2025, 11:13 Uhr

i Jonas Jäckel vom TV Oberstein geht bei der Deutschen Meisterschaft im Leichtathletik-Mehrkampf an den Start. Ralf Görlitz

Für Jonas Jäckel hält das Wettkampfjahr schon früh einen Höhepunkt bereit. Der Mehrkämpfer des TV Oberstein startet bei der Deutschen Meisterschaft.

Deutschlands Top-Mehrkämpfer treffen sich am Wochenende in der Leichtathletik-Halle in Frankfurt/Kalbach, um ihre Deutschen Meister zu ermitteln. Neben den nationalen Titeln geht es auch um internationale Rankingpunkte und die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Tokyo.

