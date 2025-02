Zwei starke DM-Teilnahmen Jonas Jäckel behauptet sich in der deutschen Spitze 21.02.2025, 13:01 Uhr

i Bei 6,80 Metern endete der beste Versuch von Jonas Jäckel bei der Deutschen Hallenmeisterschaft im Weitsprung. Klasse zeigte er auch bei den Titelkämpfen im Mehrkampf in Dortmund. Ralf Görlitz

Obwohl Jonas Jäckel gerade im Winter mit komplizierten Trainingsbedingungen zurechtkommen muss, hat er bei gleich zwei DM-Starts überzeugende Leistungen abgeliefert. Der Athlet des TV Oberstein wurde Siebter im Siebenkampf und Achter im Weitsprung.

Gleich bei zwei Deutschen Meisterschaften war Jonas Jäckel vom TV Oberstein an den beiden vergangenen Wochenenden am Start. Der U-20-Mehrkampfspezialist erreichte dabei in Frankfurt im Siebenkampf den siebten Platz und wurde eine Woche später in Dortmund Achter bei den Weitspringern Achter.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen