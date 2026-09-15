Duo der LG Sieg holt Titel Jona Reuter und Luzia Schwan sind im Fünfkampf spitze Stefan Nink 15.09.2026, 12:46 Uhr

i Mannschaftsmeister des Landesverbandes Rheinland-Rheinhessen: Der TV Bad Ems mit Lars Mesloh, Aaron Schwinn, Till Witt und Maximillian Sopp (von links). Ellen Mesloh

Der Landesverbands Rheinland-Rheinhessen hatte Fünfkämpfer zum Titelkampf ins Bad Emser Stadion auf der Insel Silberau geladen. Athleten der LG Sieg und des gastgebenden TVBE drückten den Wettkämpfen ihren Stempel auf.

Der TV Bad Ems war bereits zum sechsten Mal Gastgeber der Verbandsmeisterschaften im Fünfkampf. Mit 2589 Punkten siegte Jona Reuter von der LG Sieg. Mit 6,25 Metern (641 Punkte) und zugleich dem weitesten Satz in die Grube setzte er sich sofort an die Spitze des Feldes.







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