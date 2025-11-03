Top Leistung beim Röntgenlauf Jörg Fritsch beendet schwere 63 Kilometer als Dritter 03.11.2025, 13:13 Uhr

63 Kilometer am Stück zu laufen, sind für sich schon eine Herausforderung. Wenn dann noch eine Höhendifferenz von 1300 Metern und schlechtes Wetter hinzukommen, wird die Aufgabe leicht zur Tortur. Jörg Fritsch vom VfL Algenrodt hat ihr getrotzt.

Mit einem bemerkenswerten dritten Platz hat Jörg Fritsch vom VfL Algenrodt den Röntgenlauf in Remscheid in seiner Altersklasse M55 abgeschlossen. Die Strecke der 63 Kilometer langen Ultradistanz führt über den kompletten Röntgenweg rund um Remscheid mit vielen reizvollen Ausblicken auf das Bergische Land.







