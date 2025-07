„Jetzt bloß nicht stolpern“, denkt sich Trailläuferin Joanna Tallmann auf den letzten Meter des Extremrennens „Zugspitz Ultratrail“. Doch die Sorge ist unbegründet. Die gebürtig aus Rahms (Ortsteil von Neustadt/Wied) stammende 33-Jährige stolpert nicht und schafft es nach unvorstellbaren 164 Kilometern und bis zu 8302 zurückgelegten Höhenmetern als erste Läuferin des Frauenfelds über die Ziellinie – und das Ganze in einer Zeit von 24 Stunden, 57 Minuten und 22 Sekunden. Damit ist sie fast fünf Stunden schneller als die Zweitplatzierte Tatiana Mitkina, die nach 29 Stunden, 36 Minuten und 52 Sekunden ins Ziel einläuft.

Insgesamt war Tallmann, die für die Selbstläufer Altenahr an den Start ging, sogar die Nummer drei in der Gesamtwertung. Nur der Deutsche Thomas Ungethüm und der Österreicher Werner Sturm schafften es, die Strecke schneller zu bewältigen. Doch der Weg zum Triumph war wahrlich steinig.

Start in der Hitze

Bereits zu Beginn des als „ZUT 100“ bekannten Rennens, das von Garmisch-Partenkirchen aus begann, herrschten für die Athleten Extrembedingungen. „Es war schon relativ warm, als wir um 20 Uhr gestartet sind“, blickt Tallmann auf den Beginn des Rennens zurück. Aus diesem Grund sei es wichtig, sich die richtige Strategie für einen solchen Traillauf zu überlegen. „Es wäre Irrsinn, das alles zu laufen“, weiß Tallmann, die selbst viele Abschnitte im Schritttempo absolvierte.

Während des Laufes sind die Teilnehmer meistens auf sich allein gestellt. Das Konkurrentenfeld streue sich nach einer Zeit sehr stark, berichtet die 33-Jährige. Trotzdem gebe es immer mal wieder „Mitläufer, mit denen man sich unterhalten kann“. Insbesondere seien aber die Verpflegungsstationen zur Orientierung wichtig. Dort bekommen die Athleten häufig die wichtigen Informationen.

Unter dem Blutmond entlang

Neben dem Wettkampf gebe es auch vieles von der Natur zu bestaunen. So berichtet Tallmann von einem Blutmond, den sie während der Nacht am Himmel erspähte. Ungefähr in der Mitte des Laufes verließ sie dann allerdings ein Teil ihrer Ausrüstung – besser gesagt: die Uhr funktionierte nicht mehr. Der digitale Helfer am Handgelenk spielt insbesondere bei der Orientierung eine wichtige Rolle. Doch nach dem Ausfall musste Tallmann ab diesem Punkt auf der für sie unbekannten Strecke nach Beschilderung laufen.

Doch auch das hielt die 33-Jährige nicht auf, den Sieg am Ende einzufahren. „35 Kilometer vor dem Ziel erfuhr ich dann, dass zwei Männer ausgestiegen sind“, erzählt Tallmann. Somit wusste sie, dass auch in der Gesamtwertung aller Läufer eine super Platzierung für sie möglich ist. Am Ende reichte es für eben jenen Erfolg: Platz eins im Frauenfeld und Platz drei unter allen Läufern. „Das Gefühl, als ich es geschafft hatte, war grandios.“

2019 als Startpunkt

„Mir geht es nach dem Laufen meistens nicht so schlecht“, sagt Tallmann, die ihre Laufkarriere im Jahr 2019 startete. Es gehe bei solchen Distanzen vor allem um „mentale Stärke“. Die körperliche Verfassung sei natürlich auch wichtig, aber in erster Linie würden die extremen Läufe im Kopf entschieden. „Je länger die Strecken werden, desto weniger Unterschiede gibt es zwischen den Männern und den Frauen“, erklärt die gebürtige Rahmserin.

Nun, mit dem „Highlight des Jahres“ im Rücken, will Tallmann nach vorne blicken und freut sich auch jetzt schon auf die kommenden Trailläufe. Beispielsweise ist sie auch wieder beim Bärenkopplauf des VfL Waldbreitbach im Naturpark Rhein-Westerwald dabei, wo der Wäller Lauf-Cup am Freitag, 1. August in seine sechste Runde geht.

Mit Blick auf ihre Erfahrungen bei Laufveranstaltungen würde sich die 33-Jährige für die Zukunft wünschen, dass auch mehr Frauen bei den Rennen mitmachen. Zurzeit würden die Frauen nur circa zehn Prozent des Teilnehmerfelds ausmachen.