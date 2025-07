Er ist der Berg- und Traillauf im Naturpark Rhein-Westerwald. Der Bärenkopplauf, organisiert vom VfL Waldbreitbach geht in seine fünfte Auflage. Am Freitag, ab 18 Uhr, geht es auf der „WällerTour Bärenkopp“ wieder über elf Kilometer mit +360/-260 Höhenmetern. Der Lauf ist die sechste von zehn Stationen des Wäller-Lauf-Cups. Ebenso findet zum zweiten Mal in diesem Rahmen der Bärchenlauf mit bis zu 120 Kindern statt. Bei insgesamt noch 422 Anmeldungen in beiden Läufen rechnen die Veranstalter mit bis zu 350 Finishern.

Beim 5. Bärenkopplauf erwartet der VfL wieder über 200 Teilnehmern im Ziel auf dem Klosterberg. Die Starts erfolgen leistungsabhängig in Startblöcken ab 18 Uhr. Jeweils 20 werden pro Minute vom Waldbreitbach Schul- und Sportzentrum aus auf die Strecke geschickt.

Seriensieger peilen nächste Erfolge an

Bei den Männern gilt Fabian Jenne von der SG Wenden wieder mal als Favorit, da er alle bisherigen Bärenkoppläufe gewonnen hat. Sein Rekord liegt bei 43:07 Minuten. Bei den kürzlich ausgetragenen deutschen Berglaufmeisterschaften am Nebelhorn/Oberstdorf platzierte er sich als Gesamtsiebter und gewann in seiner Altersklasse M35 die Silbermedaille.

Darf sie im Ziel wieder lächeln? Joanna Tallmann (Selbstläufer Altenahr), hier beim Sieg im Jahr 2024, peilt nach 2022 und 2024 ihren dritten Erfolg beim Bärenkopplauf an.

Bei den Frauen ist Joanna Tallmann (Selbstläufer Altenahr) aus Rahms die Topfavoritin. Sie war bereits 2022 und 2024 schnellste Frau. Ihre Bestzeit liegt bei 52:42 Minuten. Sie hat Mitte Juni beim Zugspitz-Ultratrail (ZUT100) über 164 km mit 8.302 hm als Siegerin und Gesamtdritte in 24:57:22 Stunden für Aufsehen gesorgt. (wir berichteten)

120 Kinder beim 2. Bärchenlauf erwartet

Beim 2. Bärchenlauf werden über 120 Kinder erwartet. Der erste Start erfolgt um 16 Uhr auf dem Klosterberg. Für die größte Gruppe im Ziel ist wieder eine Zaubershow ausgelobt. Aktuell können sich dafür die Kita Mutter-Rosa und der TuS Dierdorf mit jeweils 17 Meldungen die meisten Hoffnungen machen.

Nachmeldungen sind gegen Aufpreis) bis Donnerstag, 31. Juli, nur online möglich. Es gibt keine Nachmeldemöglichkeit am Lauftag selbst. Alle weiteren Infos unter www.baerenkopplauf.de