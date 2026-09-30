Beim Treffen der besten Dreikämpfer des Landes im Hachenburger Burbachstadion zeigten Talente der LG Lahn-Aar-Esterau ihr großes Potenzial. Jannik Maaser freute sich bei der Siegerehrung über die Goldmedaille.
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Das Burbachstadion in Hachenburg erwies sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften für die U14-Dreikämpfer der LG Lahn-Aar-Esterau wieder einmal als gutes Pflaster.Als Nummer eins im Land im Dreikampf Lauf nahm Jannik Maaser bei der Siegerehrung die Goldmedaille in Empfang.