Plan über 800 Meter geht auf Janne Dötsch fliegt in der Halle zum Landesmeistertitel Marco Rosbach 01.02.2026, 16:16 Uhr

i Janne Dötsch setzte sich früh ab und ließ die Konkurrenz über 800 Meter nicht mehr an sich vorbei. Neben der Goldmedaille gab's für den jungen Niederelberter eine Bestzeit. Timo Candrix, LG Westerwald

Aus dem kleinen Team der LG Westerwald bei der Rheinland-Pfalz-Hallen-Meisterschaft in Ludwigshafen ragte Janne Dötsch heraus. Der Schüler setzte seinen Plan über 800 Meter perfekt um und wurde mit der Goldmedaille belohnt.

Mit einem klaren Plan ist der Niederelberter Janne Dötsch Landesmeister über 800 Meter geworden. Bei der Rheinland-Pfalz-Hallen-Meisterschaft der Leichtathletik-Nachwuchsklassen U20 und U16 in Ludwigshafen steuerte er eine von insgesamt drei Medaillen für die LG Westerwald bei, die sich darüber hinaus über einige Bestleistungen freuen durfte.







Artikel teilen

Artikel teilen