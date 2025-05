Drei Nachwuchsaktive des Diezer TSK Oranien dürfen sich über ein sehr erfolgreiches erstes Mai-Wochenende freuen, denn das Trio hofft auf eine Teilnahme an den deutschen Bahnmeisterschaften der Klassen U 18 und U 16, die vom 26. bis 28. Juli im Koblenzer Stadion Oberwerth ausgetragen werden.

Kellen ist auf der Bahn kaum zu bremsen

Jakob Kellen hat in Hildesheim die Quali-Vorgabe für die nationalen Titelkämpfe im Bahngehen bei seinem ersten Bahnwettkampf in Neuss über 5000 Meter geschafft. Er verbesserte seinen persönlichen Rekord aus dem Vorjahr um fast drei Minuten auf nunmehr 26:56,91 Minuten und unterbot damit die Meisterschaftsnorm des DLV für die männliche Jugend U18 um über eine Minute. Er ging dabei den ersten Kilometer in 5:02 Minuten sehr schnell an und blieb auf den folgenden vier Abschnitten jeweils knapp unter 5:30 Minuten.

Garaboa-Zwillinge überbieten in Heuchelheim DM-Norm im Blockwettkampf

Die 15-jährigen Zwillingsschwestern Luisa und Sofia Garaboa würden gerne bei den U 16-Meisterschaften Anfang Juli im Lauf über 800 Meter beziehungsweise 300 Meter mit von der Partie sein. Der DLV verlangt dafür nicht nur eine Normzeit in den Einzelwettbewerben, sondern eine Zweitnorm in einem Blockwettkampf. Luisa und Sofia Garaboa starteten deswegen bei den mittelhessischen Blockwettkampf-Meisterschaften im Heuchelheimer Stadion an der Schwimmbadstraße und überboten die geforderte Norm im BWK Lauf von 1950 Punkten deutlich. Luisa Garaboa gewann den Wettkampf mit 2274 Zählern vor ihrer Schwester, die in der Endabrechnung 2250 Zähler erkämpft hatte. Luisa Garaboa sprintete dabei die 100 Meter in 13,89 Sekunden und die Hürdendistanz von 80 Metern in 14,02 Sekunden. Sie sprang außerdem 4,47 Meter weit und warf den Ball auf 30,50 Meter. Den abschließenden Lauf über 2000 Meter legte das TSK-Talent in 8:07,70 Minuten zurück. Für Sofia Garaboa wurden folgende Einzelleistungen notiert: 13,74 Sekunden im Sprint über 100 Meter, 13,28 Sekunden im Hürdenlauf über 80 Meter, 4,39 Meter im Weitsprung, 30,00 Meter im Ballwurf und 8:48,65 Minuten im Lauf über 2000 Meter. ws, red