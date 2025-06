Sechs Wochen nach den Straßenmeisterschaften in Kelsterbach ging es für die Geher des Diezer TSK Oranien in Hildesheim um nationale Titel im Bahngehen über 5000 Meter. Jakob Kellen musste diesmal wesentlich härter um den Titel kämpfen, denn vom Startschuss an blieb ihm der Erfurter Hennes Henze an den Fersen. Mehrfache Versuche Kellens, den Thüringer abzuschütteln, scheiterten. So stürmten beide Seite an Seite auf die Zielgerade und über die Ziellinie. Die Zielrichter schauten genau hin und entschieden, dass Jakob Kellen mit 56:50,28 Minuten um zwei Zehntelsekunden vor seinem Konkurrenten lag.

Nicole Hörl muss um jeden Platz hart kämpfen, denn als zum ältesten Jahrgang W 50 gehörend, machen ihr jüngere Mitbewerberinnen die Medaillenplätze streitig. Hörl kämpfte engagier, doch im Ziel blieb ihr nach 29:25,31 Minuten „nur“ der undankbare vierte Rang. Ihr Kampfgeist hatte sich dennoch gelohnt, denn so schnell hatte sie seit 2022 die 5000 Meter nicht mehr zurückgelegt.