Hält der Fuß? Und reicht die kurze Vorbereitungsphase? Fragen über Fragen, die Jonas Jäckel ausgerechnet bei einer DM beantworten muss.

Nun ist es so weit: Der Weierbacher U20-Zehnkämpfer des TV Oberstein, Jonas Jäckel, stellt sich bei den deutschen Jugend-Meisterschaften im Mehrkampf in Leverkusen der nationalen Konkurrenz.

Jäckel hat sich frühzeitig für den Saisonhöhepunkt qualifiziert und belegt mit 6650 Punkten den neunten Platz der Meldeliste im 31-köpfigen Starterfeld.

Eine Fußverletzung warf allerdings über Wochen die Frage auf, ob die volle Belastung bei einem zweitägigen Zehnkampf nicht zu früh kommt. So dämpft seine Trainerin Silke Jäckel-Kleiner die Erwartungen: „Als jüngerer Jahrgang der U20 und mit der zehnwöchigen Pause ist Dabeisein alles und wir denken von Disziplin zu Disziplin. Ein Platz im vorderen Mittelfeld wäre ein schöner Erfolg.“

Im Training meldete sich Jäckel vielversprechend zurück. Er sagt: „Den Belastungstest für die lange 400–Meter-Sprintdistanz hat mein Fuß schmerzlos überstanden, und ich hoffe, dass die Vorbereitung ausreicht, um einen zweitägigen Zehnkampf durchzustehen.“