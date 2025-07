Trocken, nicht zu heiß, dazu ein leichter Windhauch: Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 775 Jahre Winden herrschten beim Volkslauf beste Bedingungen. Zudem stellte der Zuspruch aus der Region und darüber hinaus die vielköpfige Organisatoren-Crew um Dieter Müller, Thomas Kurth und Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid vollauf zufrieden. „Die Stimmung war super, das Wetter hat zum Glück mitgespielt und wir blickten in viele glückliche Gesichter – genau so soll ein Volkslauf sein“, zog Müller ein überaus positives Fazit der zum Wäller-Lauf-Cup zählenden Veranstaltung. Auch das Helferteam vor Ort, das unter anderem für Streckenposten, Verpflegung, Ausgabe der Startnummern und nicht zuletzt für Sicherheit sorgte, wurde von den Teilnehmern ausdrücklich gelobt. Insgesamt waren über 160 Ausdauersportler nach Winden gekommen, um auf durchgehend befestigten und kaum asphaltierten Waldwegen vom Sportplatz Richtung Welschneudorf ihre Fitness auf Distanzen von 200 Metern bis 10 Kilometern unter Beweis zu stellen. Besonders groß war das Teilnehmerfeld auf der 10-Kilometer-Strecke, bei der 93 Läufer an den Start gingen. Weitere 67 Laufbegeisterte, darunter viele Kinder und Jugendliche, waren auf den kürzeren Strecken von 200, 500, 1000 und 5000 Meter mit von der Partie. So war in Winden für alle Altersgruppen etwas Passendes im Angebot – von den Jüngsten im Bambinilauf bis zu erfahrenen Sportlern im Hauptlauf. Alle Laufstrecken waren als Wendestrecken ausgelegt, was nicht nur den Überblick erleichterte, sondern auch für eine besondere Stimmung sorgte – beim Zurücklaufen begegneten sich viele Läufer erneut und feuerten sich gegenseitig an.

i Doreen Born lief über 10 Kilometer nach nach 52:39 Minuten als schnellste Frau über die Ziellinie. Andreas Hergenhahn

Im Jedermann-Lauf über 5 Kilometer setzte sich Isa Wendland (W16, Steuler TriKids RSG Montabaur) durch und wurde mit einer Zeit von 20:23 Minuten Gesamtsiegerin vor Nils Hillenkötter (M16, TuS Horhausen/23:17) und Sascha Bröder (M35/26:21). Über 10-Kilometer lief bei den Frauen Doren Born nach 52:39 Minuten als Schnellste ins Ziel. Bei den Männern dominierte David Thöne (M20, Tribärs Sespenrod), der die Strecke in starken 36:19 Minuten bewältigte. Hinter ihm liefen Philipp Gros (M20, TV Rennerod EAT/37:03) und Andreas Schütz (M50, Tribärs SV Niederelbert/38:16) über die Ziellinie. Beim Bambinilauf über 200 Meter erwies sich Irene Bürgel (ASC Weißbachtal) in 1:06 Minuten als die Schnellste vor Gideon Bröder (1:12) und Mathilda Kleff (Omas Läufergruppe/1:15). Beim Kinderlauf über 500 Meter setzten sich Greta Nacke (Winden) und Anton Noll (jeweils 2:43) an die Spitze. Beim Jugendlauf über 1 Kilometer kam Linus Merz (4:47) als Erster vor Bruno Linscheid (5:14) ins Ziel.

LG Laacher See stellt mit 19 Teilnehmern die größte Gruppe

Für einen bemerkenswerten Höhepunkt sorgten die Athleten der Laufgemeinschaft (LG) Laacher See, die mit 19 Teilnehmern in Winden die größte Gruppe stellte.“ Solche Vereinsbeteiligung zeigt den besonderen Charakter des Volkslaufs: Sportlich ambitioniert, aber zugleich auch gemeinschaftlich und familiär“, so Gebhard Linscheid.