In Weierbach fällt der Startschuss der Nahe-Cross-Serie

Dass die Altersklasse M90 besetzt ist, ist eine absolute Seltenheit. Bei der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, die am Samstag mit dem Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein beginnt, startet ein Akteur, der dieses hohe Laufalter erreicht hat.
Dass es schon wieder Herbst geworden ist, fällt den Sport-Begeisterten im Kreis Birkenfeld und in der Nahe-Region nicht nur wegen der fallenden Blätter oder des Regenwetters auf, sondern auch, weil die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie wieder auf dem Programm steht.