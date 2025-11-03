Lauf des TVO am Samstag In Weierbach fällt der Startschuss der Nahe-Cross-Serie 03.11.2025, 15:40 Uhr

i Am Samstag wird der erste Lauf der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie gestartet. Der Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein macht in Weierbach den Anfang. Michael Greber

Dass die Altersklasse M90 besetzt ist, ist eine absolute Seltenheit. Bei der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, die am Samstag mit dem Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein beginnt, startet ein Akteur, der dieses hohe Laufalter erreicht hat.

Dass es schon wieder Herbst geworden ist, fällt den Sport-Begeisterten im Kreis Birkenfeld und in der Nahe-Region nicht nur wegen der fallenden Blätter oder des Regenwetters auf, sondern auch, weil die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie wieder auf dem Programm steht.







Artikel teilen

Artikel teilen