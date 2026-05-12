Deichmeeting am Samstag In Neuwied geht es am Wochenende hochkarätig zur Sache Stefan Kieffer 12.05.2026, 07:51 Uhr

i Auch in diesem Jahr werden Leo Neugebauer (rechts) und Niklas Kaul (Mitte) beim Deichmeeting in Neuwied am Start sein. René Weiss

Wer im Mehrkampf Großes erreichen will, den zieht es gerne nach Neuwied. Das Deichmeeting hat sich als hochklassig besetzte Veranstaltung etabliert. Auch an diesem Samstag wird im Rhein-Wied-Stadion wieder einiges geboten sein.

Das wird ein Fest für die Freundinnen und Freunde des Leichtathletik-Mehrkampfs. 13 Zehnkämpfer und ebenso viele Siebenkämpferinnen haben sich für das traditionelle Neuwieder Deichstadtmeeting angemeldet, das am Samstag, 16. Mai, ab 12 Uhr im Rhein-Wied-Stadion stattfindet.







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