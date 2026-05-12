Wer im Mehrkampf Großes erreichen will, den zieht es gerne nach Neuwied. Das Deichmeeting hat sich als hochklassig besetzte Veranstaltung etabliert. Auch an diesem Samstag wird im Rhein-Wied-Stadion wieder einiges geboten sein.
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Das wird ein Fest für die Freundinnen und Freunde des Leichtathletik-Mehrkampfs. 13 Zehnkämpfer und ebenso viele Siebenkämpferinnen haben sich für das traditionelle Neuwieder Deichstadtmeeting angemeldet, das am Samstag, 16. Mai, ab 12 Uhr im Rhein-Wied-Stadion stattfindet.