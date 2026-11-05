COC-Crosslaufserie In Kaisersesch dürfte es spannend werden Holger Teusch 05.11.2026, 19:00 Uhr

i Der Crosslauf des TuS Kaisersesch war in den vergangenen Jahren immer der teilnehmerstärkste der Cochem-Zeller Crosslaufserie. Holger Teusch

Nummer drei von vier: In Kaisersesch steht das dritte Rennen in der Cochem-Zeller Crosslaufserie am Sonntag an. Das „Finale“ findet am 6. Dezember in Alflen statt.

Jeweils einen Sieg haben die vier aussichtsreichsten Teilnehmer auf den Cochem-Zeller Crosslaufserien-Gesamtsieg bisher eingefahren. Beim dritten Wertungslauf am Sonntag (ab 14 Uhr) in Kaisersesch können sich Lukas Meurers (SV Alflen), Ingo Warken (TuS Daun), Tim Fuhrmann (TV Cochem) oder Tobi Peters (LG Laacher See) mit einem zweiten Erfolg zwar einen Vorteil verschaffen, wer den Titel auf Mittel- und Langstrecke gewinnt, entscheidet sich aber ...







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