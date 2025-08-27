Die Ausbeute kann sich sehen lassen: Vier DM-Medaillen brachten Lilo Hartenberger vom LAZ Birkenfeld und Benno Scherer vom VfR Baumholder mit nach Hause.

Insgesamt vier Rennen bestritten die beiden Teilnehmer aus dem Kreis Birkenfeld bei den deutschen Meisterschaften der Masters-Leichtathleten im thüringischen Gotha, und in jedem dieser Rennen sicherten sie sich eine Medaille.

Benno Scherer vom VfR Baumholder musste sich in der Altersklasse M65 großer Konkurrenz stellen. In seinen beiden Läufen über 800 und 1500 Meter waren jeweils elf Männer am Start. Über 1500 Meter wurde Scherer mit einer Zeit von 5:18,74 Minuten Zweiter, und über 800 Meter durfte er sich nach 2:35,00 Minuten über Rang drei freuen.

In den Frauenklassen waren die Felder bei den Titelkämpfen, die bis vor ein paar Jahren noch deutsche Senioren-Meisterschaften hießen, kleiner. Lilo Hartenberger vom LAZ Birkenfeld verbuchte in der Altersklasse W75 zweimal Silber – mit 3:58,42 Minuten über 800 Meter und mit 7:45,37 Minuten über 1500 Meter. Dabei lag sie lediglich 0,21 Sekunden hinter der Siegerin zurück.