Leichtathletik In Heidesheim purzeln die Bestleistungen reihenweise 07.06.2026, 09:40 Uhr

i Oskar Jüngst und Till Bjarne Thielmann, die M14-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau, gaben bei den Verbandsmeisterschaften in Heidesheim nicht nur im Lauf über 2000 Meter alles. Edwin Schiebel / LG Esterau

Eine ordentliche Figur gaben die Leichtatletik-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau bei den Verbandsmeisterschaften im rheinhessischen Heidesheim ab. Jannik Maaser (M12) kehrte gar als Titelträger des Blocks Lauf in die Heimat zurück.

Bei den Verbandsmeisterschaften Rheinhessen-Rheinland in Heidesheim machten Leichtatletik-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau wieder auf sich aufmerksam. Jannik Maaser (M12) startete fulminant in den Block Lauf. Er steigerte seine Zeit im 60-Meter-Sprint über die Hürden um 3 Zehntel auf 10,29 Sek.







Artikel teilen

Artikel teilen