Gute Plätze, schlechte Plätze
In die Leichtathletik werden Millionen investiert
Trainer Winfried Wirth (rechts) im Ochtendunger Stadion mit seiner Leichtathletikgruppe der DJK.
Trainer Winfried Wirth (rechts) im Ochtendunger Stadion mit seiner Leichtathletikgruppe der DJK.
Jörg Niebergall

Die Leichtathletik in der Region erlebt eine Renaissance: Millioneninvestitionen, Top-Infrastruktur und ehrgeizige Pläne. Nicht nur in Koblenz haben die Athleten gute Möglichkeiten – ein weiterer Teil unserer Serie „Gute Plätze, schlechte Plätze“. 

Lesezeit 3 Minuten
Vier Weltrekorde in der Leichtathletik wurden einst im Koblenzer Stadion Oberwerth aufgestellt. Zwischen 1960 und 1992 strömten Jahr für Jahr bis zu 20.000 Zuschauer zum Internationalen Abendsportfest ins Stadion. 1980 stieg auf dem Oberwerth das legendäre Rennen über 1500 Meter, in dem Sieger Steve Ovett (Großbritannien) in 3:31,36 Minuten einen neuen Weltrekord aufstellte.
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